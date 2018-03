Termoli, tornano altari San Giuseppe

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 MAR - Gli Altari di San Giuseppe sono i protagonisti della tradizione popolare che oggi si è rinnovata a Termoli dove, in occasione della ricorrenza di San Giuseppe, vengono allestiti i tradizionali altari, detti "vetäre". Dal pomeriggio del 18 marzo fino all'ora di pranzo del 19, giovani e famiglie in processione visitano altari e tavolate, allestiti dalle donne della città nelle case sparse lungo le vie del Borgo Antico della città e nelle scuole. Ogni anno il rito si ripropone con un via vai continuo di fedeli dal centro cittadino alla periferia. Ciascuna famiglia, dopo la visita, riceve in dono il "Grano di San Giuseppe", un misto di grano, cicerchia, orzo e granturco bollito, insaporito con il sale e accompagnato da una fetta di pane, come simbolo di abbondanza e fecondità. L'allestimento degli altari e delle tavole di San Giuseppe è opera delle famiglie che li ospitano, con il contributo del vicinato, viene preparato con drappi, coperte e nastri, preferibilmente di seta e dai colori delicati.