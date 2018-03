Colazione bio per 2.500 alunni Foggia

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 MAR - Colazione sana e rigorosamente biologica per 2500 alunni delle scuole primarie di Foggia per due settimane a base di latte, fette biscottate e marmellata. Questa l'iniziativa "Crescere sani con la prima colazione" sostenuta dall'azienda lattiero-casearia di Termoli Del Giudice per sensibilizzare i bambini all'importanza della prima colazione al mattino per avere uno sviluppo equilibrato.

Il progetto, ideato da un imprenditore pugliese del settore alimentare Luigi Giannatempo, ha preso il via il 12 marzo scorso e proseguirà fino al prossimo 24 marzo a Foggia. Gli allievi sono chiamati a consumare gratuitamente latte fresco alta qualità bio insieme a fette biscottate e marmellate in alcuni locali della città pugliese prima di recarsi in classe. "Studi recenti hanno evidenziato come chi fa una buona colazione renda molto di più di chi mangia poco o addirittura nulla al mattino" ha spiegato Erika Del Giudice, Responsabile Marketing e Pubbliche relazioni dell'impresa di Termoli. "Sempre più evidenze epidemiologiche - ha proseguito - indicano nei prodotti lattiero-caseari un valido aiuto nel contrasto dell'obesità che sta interessando proprio i bambini in Italia. Ma c'è di più. Tali alimenti sono al centro di un nuovo studio effettuato su 3.440 partecipanti al Framingham Heart Study le cui cui risultanze ci dicono che: ad un maggiore consumo di latte, yogurt e formaggi si associa un minore guadagno di peso e di circonferenza vita nel tempo. C'è un effetto protettivo nel tempo sul peso corporeo". Latte e derivati, infine, esercitano un'azione benefica non solo nei confronti della salute dell'osso, ma anche nei confronti di ipertensione, malattie cardiovascolari, diabete e cancro. E non implicano il sacrificio di animali.

"Come ci spiega Assolatte nell'ultimo numero della rivista L'Attendibile, chi avesse intrapreso la strada vegetariana per motivi di salute o per rispetto verso animali senzienti - ha concluso Erika Del Giudice - può certamente consumare latte, yogurt e formaggi nella propria alimentazione, rendendo così più facilmente raggiungibile l'obiettivo primario dell'equilibrio alimentare".(ANSA).