Regionali,Pd conferma Frattura candidato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 MAR - Il Partito Democratico riconferma Paolo di Laura Frattura quale candidato presidente per il Pd alla prossime regionali del 22 aprile. La notizia è stata resa pubblica oggi dalla segreteria regionale del partito. "Il Pd del Molise è impegnato nel lavoro per costruire la coalizione, le liste, il programma e la migliore proposta per le regionali del 22 aprile. Ha discusso e preso atto di quanto prevede l'art. 18 dello Statuto del Pd. Lo ha fatto nelle Federazioni, in segreteria e attivando il percorso di ascolto della coalizione e degli amministratori e confrontandosi coi vertici nazionali.

Paolo Frattura è il nostro candidato. Ha svolto un'opera di risanamento difficile, in un momento di crisi economica, avviando la ripresa, che ora va consolidata. Abbiamo provato con tutte le forze a ricostruire un rapporto con LeU, trovando chiusure che ci auguriamo possano ancora rimuoversi. Ci sono già 5 liste a sostegno di Frattura ma continueremo a lavorare per l'unità del centrosinistra".