Tunnel Termoli: Barone, vittoria Pirro, ci sono prescrizioni

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 16 MAR - Il via libera del Consiglio dei Ministri al tunnel di Termoli è una "vittoria di Pirro perché è stato si approvato il procedimento che, però, deve rispettare le indicazioni del Ministero competente (Ministero Beni culturali) di conseguenza bisognerà rifare il progetto in quanto non si potrà modificare il paesaggio". Lo ha sostenuto il responsabile del Coordinamento No Tunnel, Gervasio Barone. "Vigileremo con attenzione su questa procedura - ha aggiunto - ed invitiamo l'amministrazione a rimodulare i fondi per il bene pubblico e non per soddisfare fantasie di privati".

(ANSA).