Landini, in Molise ripartire dal lavoro

(ANSA) - BOJANO (CAMPOBASSO), 16 MAR - "Bisogna gestire le aree di crisi in modo intelligente, mettendo mano ad ammortizzatori e investimenti, specie in una regione come il Molise. Qui tra agricoltura e turismo serve un nuovo modello, che metta al centro, proprio ora che si va al voto, il lavoro e una idea di giustizia sociale". Lo ha detto l'ex segretario della Fiom Maurizio Landini a Bojano per una iniziativa della Cgil Abruzzo e Molise sugli scenari economici della regione.

"Bisogna quindi anche in Molise ripartire dagli investimenti pubblici, strade, infrastrutture sociali, una idea insomma di comunità e unire il mondo del lavoro - ha insistito - E in questo il sindacato deve fare la sua battaglia, autonomo e indipendente dalla politica".