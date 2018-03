Molise, Toma candidato centrodestra

Laureato in Economia e commercio, 60 anni, commercialista, docente in discipline tecniche commerciali e aziendali, giuridiche ed economiche all'Università del Molise, ex assessore esterno al Bilancio della precedente Giunta comunale di Campobasso guidata da Luigi Di Bartolomeo, attuale assessore esterno al Bilancio al Comune di Bojano (Campobasso). Donato Toma è il candidato designato dal centro destra alla carica di Governatore del Molise alle elezioni regionali in programma il prossimo 22 aprile. "Ho dato la mia disponibilità": così Donato Toma all'Ansa nella tarda mattinata conferma quella che fino a qualche minuto prima era solo una indiscrezione. È stato individuato dai vertici della coalizione al termine di un lungo summit che si è tenuto nelle ultime ore. La decisione, dopo il 'no' ribadito dal presidente del Tribunale di Isernia, Enzo Di Giacomo, alla sua candidatura al vertice di Palazzo Vitale. A dieci giorni dalla presentazione delle liste, dunque, la zona d'ombra nella casella del centro destra non c'è più.