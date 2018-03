Da Mattarella onorificenza a Turcinovic

(ANSA) - ISERNIA, 12 MAR - William Turcinovic è salito al Colle per ricevere l'Attestato e il distintivo d'onore di 'Alfiere della Repubblica' dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Lo studente dell'Itis 'Mattei' di Isernia, 18enne di Monteroduni (Isernia), ha ricevuto l'onorificenza con altri 28 ragazzi che si sono distinti "nella partecipazione, nella promozione del bene comune, nella solidarietà, nel volontariato e per singoli atti di coraggio". William ha realizzato un sito web per raccogliere le segnalazioni degli studenti relative alle criticità degli Istituti scolastici. "La cerimonia è stata davvero emozionante - ha detto - quando ho stretto la mano al Presidente lui mi ha fatto gli auguri per la nomina di Alfiere e io un in bocca al lupo per la formazione del Governo. Lui ha sorriso e mi ha ringraziato. Purtroppo non ho avuto il tempo per invitarlo a visitare la mia scuola. Spero di avere un'altra occasione". Con William c'erano anche i suoi genitori e due dei suoi docenti, Antonino Palomba e Tina Policella.