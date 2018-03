Elezioni: Pd Molise, prendiamo atto della sconfitta

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 MAR - "Prendiamo atto della netta sconfitta. Un fiume che ha percorso la penisola e ha investito tutti. Al sud, in particolare. Il Molise non fa eccezione.

Oggi non è un altro 'arco costituzionale', è un altro mondo. E bisogna saperlo comprendere e interpretare". È il commento diffuso in una nota dalla segreteria regionale del Pd Molise "Dalla sconfitta - si legge nella nota -, ripartiamo.

L'abbiamo fatto tante volte, dimostreremo di saperlo fare anche questa. Ringraziamo i cittadini e gli elettori e chi ci ha sostenuto in questa difficile campagna elettorale. Chi ha lavorato generosamente con noi. Il partito, i partiti, gli amministratori, gli amici. Un grazie soprattutto ai candidati, persone competenti e capaci, di alto valore umano e professionale. In bocca al lupo agli eletti dei 5 Stelle.

Governare non è facile. E le attese su di voi ora sono enormi.

Spero ci riuscirete. Spero non cancellerete Europa e diritti.

Ben oltre le appartenenze, c'è una rotta che mi auguro sia anche la vostra. Buon lavoro!". (ANSA).