Elezioni, 56,46% affluenza Molise ore 19

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 MAR - Alle 19 il dato definitivo dell' affluenza alle urne in Molise per le politiche 2018, Camera, nei 136 comuni, è stata del 56,46% (17,88% alle 12), quasi due punti sotto il dato nazionale delle 19 di 58,42% (19,43 alle 12).

In particolare l'affluenza alle 19 negli 84 comuni della provincia di Campobasso è stata di 57,12% (18,39% alle 12); mentre nei 52 comuni della provincia di Isernia, alle 19, affluenza del 54,75% (16,56% alle 12).

Nei due comuni capoluogo, a Campobasso 58,17% (18,81% alle 12); a Isernia 52,68% (16,53% alle 12). (ANSA).