Regionali: Tartaglione (FI), continuiamo a lavorare a intesa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 FEB - "Continuiamo a lavorare per raggiungere un'intesa, il nostro intento è quello di andare compatti alle elezioni regionali e alle politiche, proseguiamo quindi nella ricerca di un candidato alla carica di Governatore che possa fare sintesi all'interno del centro destra". Così Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia e candidata alla Camera (plurinominale), commenta all'ANSA la decisione del giudice Enzo Di Giacomo di chiamarsi fuori. "Siamo compatti adesso - aggiunge - lo saremo anche per le regionali, soprattutto se, come appare, usciremo vincenti da questa competizione". (ANSA).