Poiana ferita salvata da Cc a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 20 FEB - Il senso civico di un automobilista e l'intervento dei carabinieri di Isernia hanno salvato la vita a una poiana ferita. L'animale, rapace di specie protetta, non riusciva a volare ed è stato notato in una zona periferica di Isernia dall'automobilista in transito che ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri Forestali. La poiana è stata trasferita nella riserva naturale di Montedimezzo gestita dall'Ufficio Carabinieri per la Biodiversità di Isernia dove sarà curata. Qui le è stato dato il nome Kai.

