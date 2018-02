Leva, 'Voto utile è imbroglio colossale'

(ANSA) - PESCARA, 18 FEB - "Il voto utile è un imbroglio colossale. Questa legge elettorale di fatto non prevede un premio alla coalizione che arriva prima, non vincola le coalizioni a indicare un premier e un programma in comune. Le coalizioni sono una finzione in uno schema tutto proporzionale".

Così il deputato di Mdp-LeU Danilo Leva a margine di un'iniziativa elettorale a Pescara con Pietro Grasso.

"L'imbroglio poi è ancora più evidente quando un cittadino sceglie un partito della coalizione di centrosinistra che non raggiunge il 3% e quindi vede il suo voto disperso oppure assorbito dal partito più grande. Renzi e i suoi alleati dicono cose false, il vero voto utile è quello per il quale non ci si deve turare il naso".