Tipicità e valorizzazione dei borghi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 FEB - Torna in Molise l'appuntamento annuale "La voce del Pastore", incontro di riflessione per il rilancio dei territori attraverso le tipicità, l'identità e la valorizzazione dei borghi, promosso dalla Pastorale per il Turismo della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana (Ceam) guidata da Mario Ialenti. Lunedì 5 febbraio, dalle 15:30, presso la "Piana dei Mulini" in località Colle d'Anchise (Campobasso), dopo i saluti istituzionali e l'intervento di Domenico Di Nunzio, consigliere regionale con delega al Turismo, interverranno gli arcivescovi monsignor Angelo Spina di Ancona-Osimo e monsignor GianCarlo Bregantini di Campobasso-Boiano. La voce del Pastore, con gli Zampognari del Matese, richiamo agreste e della montagna con i suoni e le voci dell'antica tradizione dell'area molisana del Matese, faranno da cornice musicale al pomeriggio di riflessione sui temi dei Borghi, nell'anno Nazionale del cibo italiano. (ANSA).