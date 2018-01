Auto si ribalta su Ss 17, due feriti

(ANSA) - ISERNIA, 20 GEN - Un'auto si ribalta sulla Statale 17 e dentro rimangono incastrate e ferite due persone.

L'incidente è avvenuto nel tratto tra Isernia e Castelpetroso (Isernia). Una coppia di anziani coniugi è ora ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Sono stati estratti dall'abitacolo da Vigili del Fuoco e trasferiti al Veneziale con un'ambulanza del 118. Il traffico è rimasto bloccato per consentire ai Carabinieri i rilievi. Ancora nessuna ipotesi sulla dinamica, ma non si esclude che all'origine possano esserci le condizioni dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.