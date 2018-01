Bastianich, Campobasso posto sfigato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 GEN - Dalla regione, il Molise, che non esiste, alla città, Campobasso, 'posto sfigato', il passo non è poi così lungo: il tormentone sulla 20/a regione d'Italia segna dunque un nuovo capitolo. Questa volta è la frase "Dov'è Campobasso? Mi sembra un posto sfigato", pronunciata da Joe Bastianich durante la puntata di Masterchef andata in onda ieri sera, a sollevare un nuovo polverone, soprattutto sui social. Il giudice, che in una chiacchierata si era così rivolto a Joayda, una concorrente dominicana trasferita a Campobasso, è stato subito preso di mira dai molisani. Più ironico che piccato, l'assessore alle Attività produttive del capoluogo, Salvatore Colagiovanni. "Campobasso porta bene, altro che sfiga" - sottolinea. "La nostra città - aggiunge - porta talmente bene che qualcuno, come la concorrente del programma, vi ha trovato addirittura l'amore. L'invito che rivolgo a Bastianich è quello di venirci a trovare. Mi dico pronto a fargli conoscere ciò che di più bello e di più buono questa città ha da offrire".