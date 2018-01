Incidente caccia mortale nell'Isernino

(ANSA) - ISERNIA, 3 GEN - Una vittima in una battuta di caccia tra Sessano del Molise e Miranda, nell'Isernino. Un cacciatore, Domenico Tamasi, 52enne di Carpinone, ha perso la vita a causa di un colpo sparato, accidentalmente, dal fucile di un componente della squadra che ha dato subito l'allarme. Inutili per l'uomo i soccorsi. Ancora nulla si è appreso da fonti investigative per quanto riguarda la dinamica dell'incidente. Fonti ufficiali confermano, tuttavia, che c'è un indagato per omicidio colposo.