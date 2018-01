Inaugurata a Castelmauro 'Casa salute'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 GEN - "La sanità non si fa in funzione del numero di abitanti, ma della distribuzione degli abitanti. A noi non interessa il parametro della densità demografica, ma la certezza nel nostro territorio di un punto di riferimento in grado di mettere in sicurezza la vita del paziente per poi mandarlo, in caso di necessità, in altra struttura più completa". Così il presidente della Regione e commissario alla Sanità, Paolo di Laura Frattura, all'inaugurazione della 'Casa della salute' a Castelmauro (Campobasso). "Presa in carico del paziente, continuità assistenziale, interdisciplinarietà delle cure sono i tre punti cardine sui quali abbiamo costruito la riorganizzazione sanitaria abbandonando - ha aggiunto - la logica della sanità ospedalocentrica per arrivare a offrire ovunque ai molisani un servizio pubblico appropriato, di qualità e adeguato".