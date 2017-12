Barriere antiterrorismo a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 30 DIC - Due ordinanze sulla sicurezza in vista dei festeggiamenti di Capodanno, sono state emanate dal Comune di Termoli. La prima concerne il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro dopo le 22.00 mentre l’altra lo scoppio di botti. Sarà vietato trasportare e utilizzare qualsiasi materiale esplodente in piazza Vittorio Veneto e in tutta l'area interessata dalla festa 'Capodanno in piazza' oltre al Corso Nazionale e il Borgo antico. Infine, il Comune ha predisposto barriere antiterrorismo in tutte le vie d'accesso di piazza Vittorio Veneto e Corso Nazionale.