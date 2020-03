Chiamate truffa su consegna mascherine

(ANSA) - ANCONA, 28 MAR - "Domani saranno consegnate mascherine, due per ogni famiglia, agli anconetani da parte del Comune". E' il contenuto truffaldino di chiamate telefoniche ricevute da alcuni cittadini e sulle quali la polizia locale mette in guardia: si tratta di truffe. Il messaggio telefonico invita anche gli interpellati a non telefonare al Comune per chiedere precisazioni al riguardo perché la distribuzione potrebbe riguardare più quartieri ed avere tempi più lunghi. Il comando precisa che che "questo non è vero, si tratta di una truffa" e che occorre "fare attenzione a chi si presenta a casa".