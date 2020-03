Ricci (Ali), bandiere a mezz'asta Pesaro

(ANSA) - PESARO, 27 MAR - "Anche nel Comune di Pesaro, martedì 31 marzo, esporremo le bandiere a mezz'asta. Sempre nella stessa giornata, a mezzogiorno, come sindaco osserverò un minuto di silenzio davanti al municipio o al Monumento ai Caduti a nome di tutta la cittadinanza, che sarà chiamata a fare lo stesso nella propria abitazione. Invito i primi cittadini della nostra provincia e del Paese ad aderire a questo momento di raccoglimento". Così il sindaco Matteo Ricci, presidente nazionale di Ali-Autonomie Locali Italiane che condivide l'appello del presidente dell'Anci Antonio Decaro in segno di cordoglio per le vittime del coronavirus. Su Facebook Ricci aggiunge l'hashtag #italiaresisti.