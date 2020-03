Coronavirus: morto ex primario, cordoglio sindaco Pesaro

(ANSA) - PESARO, 27 MAR - Cordoglio del sindaco Matteo Ricci per la scomparsa di Marcello Ugolini, pneumologo, già direttore per 25 anni del reparto ospedaliero pesarese. "Perdiamo un autentico professionista, - evidenzia Ricci - che ha sempre rappresentato per tutta la comunità un grande punto di riferimento in ambito sanitario. Ha svolto il suo servizio con assoluta competenza, disponibilità e dedizione, continuando a dare un contributo fondamentale al settore anche dopo il suo congedo dall'Azienda Marche Nord. E' un'altra perdita che ci addolora profondamente - conclude - in questi giorni difficili: siamo vicini alla famiglia".(ANSA).