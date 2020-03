Dogane, 1.840 parti ventilatori a Prociv

(ANSA) - ANCONA, 26 MAR - E' stato consegnato alla protezione civile delle regione Marche il carico di 1.840 dispositivi medici di ventilazione diretto alla Grecia per esportazione e sequestrato pochi giorni fa dall'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza prima dell'imbarco nel porto di Ancona. Le norme sull'emergenza coronavirus vietano l'export dei dispositivi di protezione individuale e degli strumenti e dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi. Lo rende noto l'Agenzia Dogane Monopoli (ADM) di Ancona, soggetto attuatore degli ordini di requisizione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. I dispositivi sono parti di macchinari per la respirazione artificiale necessari alle terapie intensive.