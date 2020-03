Coronavirus, in 24 ore 180 positivi

(ANSA) - ANCONA, 26 MAR - Nelle ultime 24 ore i tamponi positivi rilevati nelle Marche sono stati 180 su un totale di 727 processati. Lo rende noto il Gores. I positivi complessivi salgono così a 3.114, su un totale di 8.623. Il laboratorio di Ascoli Piceno ha esaminato ieri 210 campioni, quintuplicando nel giro di due giorni la capacità tecnica iniziale, grazie all'attivazione della seconda macchina, che si è aggiunta alla strumentazione iniziale. Nella giornata di oggi sono attesi ad Ascoli ulteriori kit, per un totale di 800 esami. "All'interno del polo di biologia molecolare di Ascoli - spiega Antonio Fortunato, direttore del laboratorio analisi dell'Av 5 - sono state acquisite strumentazioni all'avanguardia per tecnologia e automazione". Inoltre il laboratorio ha a disposizione reagenti specifici per determinare la presenza del virus. Per i tamponi, secondo il direttore Av 5 Cesare Milani - ci siamo organizzati anche attraverso due strutture esterne all'ospedale, che ci permettono di essere più efficienti ed efficaci".