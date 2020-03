Api Raffineria, cig massimo 9 settimane

(ANSA) - La raffineria api di Falconara Marittima ha annunciato ai rappresentanti sindacali che ha richiesto l'accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale per la durata massima di 9 settimane a partire dalla prossima settimana. La richiesta, informa una nota dell'azienda, è motivata dal drastico calo della domanda di carburanti in tutto il territorio nazionale, causato dall'emergenza Covid-19.

Le associazioni di categoria hanno stimato, per i distributori di carburante, un crollo delle vendite dell'85%, che si accompagna alla drastica riduzione delle vendite all'ingrosso, dovuta allo stop imposto alla maggior parte dei voli aerei e dei cantieri. Il risultato è stato, in questi giorni, uno choc di domanda e un eccesso di offerta tale da imporre il fermo delle produzioni. L'adozione del trattamento ordinario di integrazione salariale avverrà senza interrompere in alcun modo la fornitura dei servizi di rifornimento di carburante, servizio essenziale per il Paese in questo delicato momento.