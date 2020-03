Anaao Assomed Marche,pronti a vie legali

(ANSA) - ANCONA, 26 MAR - Numero di "medici e dirigenti sanitari malati, positivi, deceduti in seguito a infezione da coronavirus nelle varie aziende sanitarie ed aree vaste; numero di "tamponi effettuati sul personale sanitario"; lo "stato dell'arte della fornitura dei Dpi, in particolare mascherine e camici"; "bandi emessi per l'integrazione del personale sanitario". Dopo avere chiesto chiarimenti su questi punti al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, senza avere riscontro, e dopo avere valutato le "condizioni di lavoro drammatiche" raccontate via e mail da colleghi, il sindacato medici Anaao Assomed Marche, "a malincuore" è pronto ad adire le vie legali, denunciando carenze di organizzazione e programmazione. Ma anche "mancanza di trasparenza" in particolare sul numero dei sanitari contagiati. "Chiediamo di essere trattati come i nostri pazienti, invece siamo costretti ad operare senza le opportune dotazioni di protezione".