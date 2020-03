Ricoverati Marche superano quota mille

(ANSA) - ANCONA, 24 MAR - Supera quota mille nelle Marche, precisamente 1.011, il numero di persone positive al coronavirus, ricoverate nei vari ospedali della regione. Emerge dal bollettino di aggiornamento della situazione diramato dal Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie).

Sono 149 i degenti in terapia intensiva, 118 in semi-intensiva, 575 in altri reparti non intensivi, 169 quelli ricoverati in area post-critica; 105 finora le persone dimesse e 8 quelle guarite dal coronavirus, mentre i decessi aggiornati a ieri sono 230. Nella regione i casi di positività sono saliti a 2.736 (oggi 185; 4.493 negativi) su un totale di 7.229 tamponi. La provincia di Pesaro Urbino registra il maggior numero di contagi (1.371), seguita da Ancona (751), Macerata (368), Fermo (139) e Ascoli (64). Tra i ricoverati in terapia intensiva 36 sono nell'azienda ospedaliera Marche Nord, più altri 7 a Urbino, 38 a Torrette di Ancona, 15 a Jesi e 11 a Camerino. In isolamento domiciliare 5.397 persone, di cui 557 operatori sanitari.