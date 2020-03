Coronavirus: Ceriscioli, zone rosse? Non si esclude nulla

(ANSA) - ANCONA, 21 MAR - L'ulteriore giro di vite imposto dal Governo in particolare per gli spostamenti per cercare di il maggiore contenimento possibile del contagio da coronavirus è in pratica "lo stesso indirizzo" dato circa 24 ore dalla Regione Marche, che ha chiuso parchi e spiagge e limitato ulteriormente gli spostamenti delle persone. Lo dice all'ANSA il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. "E' uguale a quello che abbiamo fatto noi" ribadisce. Intanto per il momento non sono in previste ulteriori restrizioni per zone specifiche, da trasformare in zone rosse. "Ma è chiaro - precisa - che tutto va monitorato giorno per giorno, tutto è in continua evoluzione, quello che escludiamo oggi, magari domani lo facciamo".(ANSA).