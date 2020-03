Stop persone porti Ancona e S.Benedetto

(ANSA) - ANCONA, 20 MAR - Accesso vietato alle persone nei porti di Ancona e di San Benedetto del Tronto fino al 3 aprile.

Potranno accedere naturalmente coloro che vi entrano per motivi di lavoro e, nello scalo di Ancona, anche gli autotrasportatori in transito sui traghetti in arrivo e partenza. Le ordinanze del presidente dell'Autorità di sistema portuale Rodolfo Giampieri, in vigore dalla mezzanotte di oggi, hanno l'obiettivo di sostenere gli appelli alla responsabilità individuale e collettiva nel portare avanti azioni condivise per prevenire la diffusione del coronavirus, riconoscendo assoluta priorità alla tutela della salute pubblica, in linea con le regole nazionali e con le ordinanza delle istituzioni territoriali. Saranno posizionate delle transenne a tutti i varchi e passaggi pedonali portuali. L'auspicio dell'Adsp è che queste misure contribuiscano a ridurre la propagazione della pandemia.