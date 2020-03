Marche, 17 decessi, morti a quota 153

I morti correlati al coronavirus nelle Marche arrivano al numero di 153: 107 uomini e 46 donne, età media 79,4 anni, per il 98,7% con patologie pregresse. Sono 17 gli ulteriori decessi comunicati oggi dal Gores Marche (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie). Le vittime sono 11 uomini e sei donne: nove provenivano dalla provincia di Pesaro Urbino, sette da Ancona e una da Monte San Giusto (Macerata). Quest'ultimo è il deceduto più giovane, 54 anni, era ricoverato in rianimazione a Civitanova Marche, mentre la più anziana morta è una 99enne di Pesaro degente a Marce Nord. Nel computo totale delle vittime 115 erano domiciliate in provincia di Pesaro Urbino, 23 in quella di Ancona, 7 a Macerata, 7 a Fermo e una ad Ascoli Piceno.