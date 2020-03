Coronavirus: vola Telegram Regione Marche, 24.146 iscritti

(ANSA) - ANCONA, 20 MAR - Vola il canale Telegram aperto dalla Regine Marche per "fornire informazioni certificate in tempo reale" sull'emergenza coronavirus. Attivato il 4 marzo per contrastare le fake news diffuse sui social il canale ha raggiunto la quota di 24.146 iscritti. Altri canali Telegram, ad esempio di testate giornalistiche, ne hanno totalizzati di meno e per di più in periodo più lungo.