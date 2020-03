+170 positivi Marche, 140 in intensiva

(ANSA) - ANCONA, 19 MAR - Raggiungono quota 1.737 nelle Marche i casi di positività al coronavirus (il 38,5% dei 4.512 tamponi eseguiti) dopo i campioni esaminati ieri. Lo fa sapere il Gores regionale che comunica altri 170 positivi tra gli ultimi 403 tamponi verificati (42%). Le persone ricoverate nell'ambito dell'emergenza epidemiologica sono 797 di cui 141 in terapia intensiva, 579 in reparti non intensivi, 77 in area post critica, 140 in semi intensiva. I pazienti dimessi salgono a 45 unità. Tra i positivi, 826 sono isolamento domiciliare; in casa si trovano 'confinate' altre 4.793 persone (4.070 senza sintomi e 723 con sintomi). I decessi finora sono 114. E' Pesaro Urbino per distacco la provincia che conta il numero più alto di positivi (983), seguita da Ancona (447), Macerata (186), Fermo (68) e Ascoli Piceno (27). Le persone provenienti da fuori regione sono 26. A Pesaro Urbino anche la maggior parte dei ricoverati in terapia intensiva (36 Marche Nord, 5 Urbino) seguita da Ancona (31 solo nell'azienda Ospedali Riuniti).