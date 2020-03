Sorveglianza automatica quarantena

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - A partire da domani mattina l'Asur (Azienda sanitaria unica regionale) Marche dà il via a un "servizio automatico di sorveglianza per raggiungere con maggiore sistematicità e precisione le persone che si trovano in quarantena nel proprio domicilio". Lo comunica la Regione con riferimento a persone in isolamento in casa perché in stretto contatto di un caso confermato di coronavirus o perché sono rientrati da un viaggio a rischio, "per aiutare nella verifica quotidiana delle condizioni di salute". "I pazienti saranno contattati ogni giorno - spiega la Regione - e la telefonata conterrà un messaggio registrato, al quale il cittadino deve rispondere per permettere la valutazione delle sue condizioni.

In base alla risposta fornita - conclude saranno allertati, se necessario, il medico curante e il Dipartimento di Prevenzione dell'Asur".