Coronavirus: Elisa Di Francisca, appello per ospedale Jesi

Con un video della campionessa olimpionica di fioretto Elisa Di Francisca è partita oggi la campagna di raccolta fondi che la Fondazione di Comunità "Vallesina Aiuta Onlus" ha lanciato per l'acquisto di materiali per la terapia intensiva dell'ospedale "Carlo Urbani" e per sostenere le persone fragili durante l'emergenza coronavirus.

Di Francisca è la presidente, a titolo gratuito, della fondazione costituita da Comune di Jesi e Asp Ambito 9 con finalità di sostegno sociale nel territorio. La nuova iniziativa, sotto lo slogan "Insieme per Jesi", invita a donare online tramite home banking, evitando di uscire da casa per recarsi in banca. (ANSA).