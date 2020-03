Coronavirus, +127 positivi nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 17 MAR - Altre 127 persone sono risultate positive al coronavirus nelle Marche dopo gli ultimi tamponi (312) esaminati nella giornata del 16 marzo. Lo fa sapere il Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie) che ha in parte ricacolato tamponi e positivi degli ultimi giorni a partire dal 13 marzo, ricalibrandoli in seguito a procedure di retest. Attualmente dà conto di 1.354 positivi su 3.494 campioni analizzati. Dal 13 marzo il trend delle positività è stato così aggiornato: 169 su 312 tamponi (non 174 su 343), 230 su su 364 (non 230 su 385) e, per il 15 marzo, 103 su 288 (non 120 su 300 come comunicato in precedenza). In ogni caso, negli ultimi due giorni la percentuale di tamponi positivi, rispetto a quelli analizzati, si è attestata intorno al 35% mentre nei due giorni precedenti si erano registrate percentuali sopra il 50% con un picco del 63%.