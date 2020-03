Campagna amica Coldiretti,consegne casa

Mascherine, guanti e tanta attenzione ma almeno la tavola di qualità è salva. Decine di consegne dal Mercato Coperto di Campagna Amica ad Ascoli Piceno con il servizio di consegna a domicilio dedicato a coloro che preferiscono non uscire di casa o non possono farlo senza rinunciare al gusto. Basta contattare alcuni numeri forniti dall'associazione e accordarsi direttamente con "i Magnifici 20 del mercato di via Tranquilli".

Scatta anche a Fermo e provincia il servizio di consegne a domicilio degli agricoltori di Campagna Amica Coldiretti. Un modo per incontrare i cittadini che preferiscono non uscire di casa o non possono farlo e dar loro comunque la possibilità di avere cibo sano e a chilometro zero. Un km zero che arriva fino al portone di casa grazie alle aziende agricole che hanno aderito a questa iniziativa. Ricco il paniere alimentare offerto: i cittadini possono contattare direttamente gli agricoltori dei mercati di Campagna Amica e accordarsi per ordinativi e consegna.