Coronavirus: Ariston Thermo chiude per tre giorni

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 13 MAR - Ariston Thermo Group sospende la propria attività per tre giorni. È la prima azienda del comprensorio di Fabriano (Ancona) ad attuare questa misura per contribuire ad arginare la diffusione del Coronavirus. "Per realizzare un'organizzazione lavorativa più efficiente al fine di ottenere la massima tutela dell'incolumità di tutti i dipendenti e ridurre al minimo i rischi di diffusione del virus Covid-19, Ariston Thermo ha deciso di sospendere le attività dello stabilimento di Genga da lunedì 16 a mercoledì 18 marzo.

Il Gruppo oltre ad applicare tutto ciò che è stato disposto dal Dpcm, sta impiegando tutte le risorse per fornire le massime misure preventive anche oltre le disposizioni di legge", si legge nella comunicazione diffusa dall'azienda presieduta da Paolo Merloni, figlio di Francesco Merloni.(ANSA).