Coronavirus; Ceriscioli, ridurre spostamenti all'essenziale

(ANSA) - ANCONA, 8 MAR - Riguardano "tutta Italia"le restrizioni adottate dal Governo la scorsa notte per contenere il contagio da coronavirus. Lo ha detto il presedente della regione Marche Luca Ceriscioli, citando, tra l'altro, l'"azzeramento" delle visite alla case di risposo e strutture per anziani. In Lombardia e in 14 province, tra cui Pesaro Urbino, ci sono "fortissime limitazioni agli spostamenti che non abbiano una motivazione: lavoro, salute, un acquisto. Gli spostamenti si debbono ridurre all'essenziale, è il principio sano per ridurre i possibili contagi, perché noi stiamo misurando le conseguenze dei contagi". Per applicare le limitazioni, "la Prefettura di Pesaro Urbino si è attivata sin dal primo mattino con le forze dell'ordine per una forte azione di coordinamento, di cui mi complimento, con l'obiettivo di arrivare con un minimo di gradualità ad una sempre più forte applicazione con rigore di queste norme. Ne va della nostra salute, e di quella delle persone fragili. Queste indicazioni - ha sottolineato - non sono date a caso. Hanno un grande valore e ed è giusto mostrare le istituzioni compatte nel far rispettare le regole, anche per rispetto degli altri".(ANSA).