Terremoto, 2 case agibili S.Severino

Il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell'Ordinanza di inagibilità con la quale, a seguito delle scosse di terremoto dell'ottobre 2016, aveva dichiarato non utilizzabile un edificio in viale Europa composto da due singole abitazioni. Dopo i lavori di riparazione del danno sismico, per un importo di 105 mila euro assegnati, dopo l'approvazione del decreto da parte dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, l'immobile è tornato di nuovo in uso ai proprietari.