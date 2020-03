M5s, ballottaggio Mercorelli-Quattrini

(ANSA) - ANCONA, 6 MAR - Il maceratese Gian Mario Mercorelli e l'anconetano Andrea Quattrini sono i due candidati di M5s che andranno al ballottaggio per la corsa alla presidenza della Regione Marche. Nel voto sulla piattaforma Rousseau, non si è raggiunta la maggioranza assoluta tra i sei in lizza e quindi si andrà al ballottaggio tra i due più votati. Mercorelli e Quattrini sono "due figure storiche del Movimento nella nostra regione che saranno comunque due risorse preziose per portare avanti il cambiamento nel nostro territorio", è il commento del facilitatore marchigiano, Giorgio Fede che ha comunicato l'esito della votazione chiusa alle 12 di oggi. Al ballottaggio si Rousseau basterà la maggioranza semplice. "Grazie a chi si è candidato, grazie ai tanti che hanno votato - osserva Fede -re che M5s è l'unica forza politica che, grazie alla piattaforma Rousseau dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni politiche, in tempo reale e conformemente alle disposizioni di sicurezza sanitaria".