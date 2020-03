Coronavirus: sindaco Ancona, ne usciremo

(ANSA) - ANCONA, 6 MAR - "Cari concittadini, sono giorni complicati ma ne usciremo, bisogna avere fiducia, essere responsabili e adottare comportamenti responsabili: ne usciremo.

Non abbiamo bisogno in questo momento di confusione e sovrapposizioni, abbiamo invece bisogno di essere disciplinati e che ciascuno faccia la sua parte". E' il messaggio lanciato in un video dal suo profilo Facebook dalla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli per l'emergenza coronavirus. La prima cittadina ringrazia "tutti gli operatori sanitari, in particolar modo quelli del presidio ospedaliero di Torrette,", i dipendenti comunali e quelli delle aziende pubbliche. Il Comune ha riorganizzato servizi e uffici con sanificazione dei bus, riduzione delle file agli sportelli comunali, assistenza agli anziani. I centri diurni per disabili sono aperti e "stiamo valutando misure che sostengano le famiglie, anche a livello economico, per la riduzione delle rette degli asili nido, rapportandoci con gli altri Comuni del territorio e con il governo nazionale".