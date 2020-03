Container e tende pre-triage a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 5 MAR - Sono stati allestiti davanti all'ospedale di Torrete e al Salesi container e tende per il pre-triage esterno, il prefiltraggio dei casi sospetti, in moda isolare, se necessario, eventuali pazienti a rischio e impedire la propagazione del coronavirus negli ospedali. I moduli sono stati messi a disposizione dalla Protezione civile, erano già stati utilizzati per il terremoto del 2016. Sono dotati di acqua, luce, climatizzazione, un lettino e frigorifero per i farmaci. Le tende saranno invece destinate ad area di attesa per gli accompagnatori, per chi à venuto a contatto con persone a rischio. A Torrette è stata in parte rivista la viabilità.

Percorso separato anche al Salesi per gestanti e minorenni che arrivano al pronto soccorso con i sintomi del contagio. Ai poli ospedalieri di Marche Nord i punti di pre-triage esterni sono già stati allestiti.