Coronavirus, terzo morto nelle Marche

Le Marche contano la terza vittima contagiata dal nuovo Coronavirus: si tratta di un 85enne di Ancona, affetto da patologie pregresse, ricoverato all'Inrca di Ancona. I casi positivi sono saliti a 84, uno dei quali per la prima volta a Fermo.

L'ultimo aggiornamento, giunto in mattinata dal Gores regionale (Gruppo operativo per le emergenze sanitarie) dà conto di "84 casi positivi, di cui 72 in provincia di Pesaro e Urbino, 9 in provincia di Ancona, 2 in provincia di macerata e uno in provincia di Fermo". In isolamento domiciliare risultano 501 persone, di cui 463 asintomatici e 38 con sintomi. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 14 pazienti: 8 a Marche Nord, 2 a Torrette, 1 a fermo, 1 a San benedetto, 1 a Civitanova e 1 a Urbino".