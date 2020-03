Impianto trigenerazione Super Yacht Yard

Investimento in sostenibilità per la Super Yacht Yard di Ancona del Gruppo Ferretti. È stato attivato un impianto di trigenerazione in grado di abbattere il fabbisogno di energia elettrica e termica necessaria a climatizzare gli ambienti di produzione, rispondendo alle esigenze produttive del cantiere nautico, il cui stabilimento si estende su una superficie di oltre 25mila metri quadrati coperti e richiede un costante controllo della temperatura. A ideare il progetto di efficientamento, Samso Spa, Energy Service Company (E.S.Co.), attiva in Italia nella progettazione, realizzazione e finanziamento d'interventi di efficienza energetica: dopo un'attenta diagnosi energetica, ha installato l'impianto che produce energia elettrica, termica e frigorifera: all'interno c'è un cogeneratore alimentato a gas ad alto rendimento, dalla potenza elettrica di 500 kWe e potenza termica 600 kWt e un assorbitore di 460 kWf per produrre acqua gelida per il raffrescamento che sfrutta energia termica recuperata dall'impianto.