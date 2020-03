Coronavirus: Ceriscioli, importante base misure territoriale

(ANSA) - ANCONA, 1 MAR - "Riteniamo importante l'affermazione del principio di applicazione delle misure di contenimento su base territoriale, che rende omogenei i criteri per tutta Italia. E' ciò che avevamo chiesto sin dall'inizio". Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli dopo aver ricevuto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha incluso la provincia di Pesaro, nella quale si sono registrati finora 23 casi di positività (sei confermati dall'Iss), tra i territori in cui applicare le misure "più forti" quali la sospensione delle attività didattiche fino all'8 marzo e lo stop anche delle attività di pubblico spettacolo.

"Il governo - osserva il presidente - ha stabilito zone e restrizioni relative con lo strumento di legge, non sono più previste ordinanze della regione, ovvero le misure sono immediatamente operative".(ANSA).