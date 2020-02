Coppia anziani intossicata da monossido

(ANSA) - SERRA SAN QUIRICO (ANCONA), 29 FEB - Una coppia di anziani residente in una frazione di Serra San Quirico è rimasta intossicata da esalazioni di monossido di carbonio a causa di una fenditura nella canna fumaria. A dare lì'allarme è stato il figlio, tornato a casa dopo una cena con amici, che li ha trovati distesi in cucina privi di conoscenza. Il padre e la madre, rispettivamente di 83 e 75 anni, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Engles Profili di Fabriano e successivamente a Fano (Pesaro Urbino) per un trattamento in camera iperbarica. Sono in prognosi riservata, ma non sembrano al momento in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi e una squadra di vigili del fuoco Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Ancona, i quali avrebbero notato la fenditura nella canna fumaria del camino acceso.