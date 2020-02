Incendio negozio, cinque evacuati da Vvf

(ANSA) - JESI (ANCONA), 28 FEB - Incendio a Jesi nei locali di Militaria, un negozio specializzato nella vendita di prodotti soft air in via Rocco Scotellaro. Una famiglia composta da cinque persone, tra cui il proprietario, che abita al piano superiore è stata evacuata dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio intorno alle ore 14.30 di oggi. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti, il funzionario di servizio e un mezzo di supporto per il trasporto di bombole di aria. L'incendio ha procurato gravissimi danni al negozio.