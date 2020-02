Bike park Montefeltro, investiti 1,5 mln

"Il bike park del Montefeltro è un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro ed il primo impianto completo nelle Marche". Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, insieme all'assessore Loretta Bravi, ha presentato a Montecopiolo il progetto che si affianca al progetto delle Ciclovie delle Marche. Il Bike Park Montefeltro prevede la sistemazione e il recupero dei sentieri ciclabili esistenti e l'introduzione di nuovi percorsi studiati una vasta area attrezzata per la pratica di mountain bike nei Comuni del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello (Carpegna, Montecopiolo, Pietrarubbia, Piandimeleto, Frontino), che hanno come punto cardine d'intervento il Monte Carpegna. Questi Comuni (insieme a Pennabilli in Emilia Romagna), l'Unione Montana del Montefeltro e l'Ente Parco Interregionale (capofila), hanno firmato un accordo di programma per la realizzazione del progetto. La Regione è attuatore per progettazione e realizzazione dell'opera.