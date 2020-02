Insediato nuovo questore Ascoli Pomponio

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 24 FEB - Si è insediato oggi il nuovo questore di Ascoli Piceno, Paolo Maria Pomponio. Proveniente dal Compartimento Polizia Stradale della Toscana, dove per oltre 4 anni ha coordinato l'azione dei 29 reparti presenti in quella regione, ha lavorato anche presso le Questure di Firenze e di Agrigento e, per quasi 10 anni, a Roma presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dapprima come direttore di divisione e poi capo del Servizio Immigrazione. Questa mattina il questore ha reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato, ponendo ai piedi del cippo commemorativo una pianta di ulivo e accendendo una candela. "La provincia di Ascoli Piceno è conosciuta nel mondo per le sue olive: quella pianta simboleggia le varie comunità che ci vivono, di cui devono prendersi cura tutti coloro che producono sicurezza, come la Polizia di Stato" ha detto spiegando la simbologia del gesto.