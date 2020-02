Incendio boschivo ad Acquasanta Terme

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 24 FEB - I vigili del fuoco stano intervenendo per spegnere un incendio boschivo in corso a Novele, una frazione di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). Sul posto ha iniziato ad operare personale del presidio di Arquata del Tronto con il supporto dei colleghi del comando di Ascoli Piceno. In tutto a terra sono al lavoro 9 vigili del fuoco con quattro mezzi. Data la difficoltà ad avere ragione delle fiamme per via dell'estensione del fronte dell'incendio, ma soprattutto per via della zona impervia, sono impegnati anche due Canadair, con getti di acqua dall'alto.