Coronavirus: Lega, Ceriscioli faccia subito ordinanza

(ANSA) - ANCONA, 24 FEB - "Chiediamo fermamente al presidente della Regione Marche Ceriscioli di assumere un'ordinanza come hanno fatto le altre regioni, tra cui l'Emilia Romagna e la Liguria, prima ancora di avere dei casi di contagio da coronavirus, per evitare rischi e soprattutto per evitare l'incertezza che stanno vivendo sindaci, rettori di università, presidi. E' necessario farla per dare omogeneità all'azione di intervento di prevenzione nell'interesse dei cittadini.

Chiediamo pertanto di assumere l'ordinanza così come fatta dalle altre regioni per chiudere le scuole, le manifestazioni, i luoghi di aggregazione e per dare disposizione agli ospedali per avere adeguata strumentazione per rispettare i protocolli di sicurezza che guardano sia coloro che provengono dalle zone a rischio con un'obbligatorietà al controllo, sia una disinfestazione costante del trasporto pubblico locale. La prevenzione in questo momento è necessaria e non più rinviabile". Così in una nota il commissario regionale della Lega sen. Paolo Arrigoni assieme ai consiglieri regionali della Lega Sandro Zaffiri, Marzia Malaigia, Luigi Zura Puntaroni e Mirco Carloni. (ANSA).